В Ленобласти школьника придавило бетонной плитой Школьник в Торосово получил переломы из-за упавшей бетонной плиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Школьник в деревне Торосово Ленинградской области оказался в «ловушке» под бетонной плитой. Инцидент произошел рядом с заброшенной водонапорной станцией, информирует канал «78».

15-летний подросток гулял вечером 28 апреля. Школьнику придавило ногу бетонной плитой, и в таком положении он провел 20 минут. Происшествие закончилось для мальчика несколькими переломами и характерной травмой. Такие последствия возникают при длительном сдавливании частей тела.

В подмосковных Мытищах ранее погибла семилетняя девочка после падения бетонной секции забора. Жертва находилась у жилого дома. В пресс-службе СК по Московской области уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Инцидент произошел 31 марта. Бетонная секция забора упала на ребенка. Девочка скончалась на месте от полученных повреждений.

Криминалисты осмотрели место происшествия. В ходе расследования следователи нагрянули в администрацию городского округа и изъяли документы об участке. Также сотрудники органов начали устанавливать ответственных за состояние и содержание территории.