Схема с «черными лесорубами» привела к начальнику полиции в Ленобласти Главу УМВД РФ по Выборгскому району задержали за взятки на 8 млн рублей

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Сотрудники собственной безопасности задержали начальника управления МВД России по Выборгскому району Ленинградской области по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и 47-му региону. К подозреваемому привело расследование схемы покровительства так называемых черных лесорубов.

Правоохранитель подозревается в получении взяток. Как сообщалось ранее, в конце октября оперативники службы собственной безопасности главка задержали начальника экономической полиции города Выборга Ленинградской области за превышение должностных полномочий. Правоохранитель был изобличен в оказании покровительства так называемым черным лесорубам, лицам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе Ленобласти, — сообщило ведомство.

По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса мужчина получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Подозреваемого задержали по месту жительства сегодня утром, 13 ноября.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Полиция устанавливает других возможных причастных к незаконной вырубке лесов в Выборгском районе.

В октябре стало известно, что организованная группа «черных лесорубов» нанесла ущерб лесам Бурятии на 10 млн рублей. Четверо безработных мужчин незаконно валили лес на территории Еравнинского района. Им грозит до семи лет лишения свободы, а также крупные штрафы. Их имущество арестовали. 50-летний организатор незаконной вырубки деревьев доставлял членов группы к отдельным участкам, а также предоставлял им бензопилы, спецтехнику и разрешающие документы.