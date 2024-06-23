В Ленобласти пятилетняя девочка выпила розжиг в свой день рождения 78.ru: в Ленобласти пятилетняя девочка выпила розжиг в свой день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области пятилетняя девочка выпила розжиг в свой день рождения, передает 78.ru. По данным издания, врачи диагностировали пострадавшей химический ожог рта и глотки.

По информации издания, семья отмечала праздник в деревне Петровское Ломоносовского района. Взрослые отвлеклись на приготовление мяса и не доглядели за девочкой, которая решила отпить средства для розжига. Сейчас маленькая пациентка находится под наблюдением специалистов в больнице.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок попал в больницу, после того как выпил вместо воды уксус. Малыша экстренно привезли в больницу сами родители. Врачи диагностировали у мальчика химические ожоги рта, глотки и пищевода. Как именно он смог добраться до укуса, неизвестно.

До этого в больницу госпитализировали мальчика, который выпил капли для глаз бабушки. Происшествие случилось в поселке Лебяжье Ленинградской области. У трехлетнего ребенка диагностировали острое пероральное отравление.

До этого подростка с отравлением от мухоморов отправили в московскую больницу. 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детского медучреждения. Правоохранители начали проверку инцидента.