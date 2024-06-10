В Ленобласти пять цистерн сошли с рельсов

Фото: t.me/sztproc

В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, обошлось без пострадавших и потери груза. Прокуратура организовала проверку.

9 июня 2024 года на станции Лужская при выполнении маневровых работ произошел сход пяти пустых цистерн. Пострадавших и потери груза нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего. Также ведомство установит, исполнялось ли законодательство в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Амурской области возбуждено уголовное дело из-за схода 29 вагонов с углем с рельсов. В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, причины ЧП устанавливаются.

До этого головной вагон электропоезда и тепловоз сошли с рельсов в депо Нахабино. На движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 ситуация не повлияла. Пострадавших в результате происшествия нет. Очевидец происшествия по имени Артем рассказал, что столкновение произошло по касательной.