В Ленобласти пьяный подросток отправил друга в реанимацию В Ленобласти подросток попал в реанимацию после драки с другом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орехово Ленинградской области нетрезвый подросток порезал своего друга, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

По информации канала, отец и сын с двумя друзьями решили отправиться за город в выходной день. Во время отдыха подростки отделились от взрослого и переместились в баню, где парились и употребляли спиртные напитки.

Затем молодые люди отправились на прогулку. В какой-то момент наиболее нетрезвый мальчик заявил о намерении пешком отправиться в Санкт-Петербург. Друзья стали отговаривать его от этой идеи, но такой ход событий ему не понравился. Он выхватил нож и накинулся на одного из товарищей.

Во время потасовки пострадавший получил колотую рану живота, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Он находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что зарезавший 25-летнюю девушку в центре Москвы мужчина находился в психиатрической лечебнице. Он был определен в учреждение после совершения двойного убийства в Петербурге. Фигурант пробыл на принудительном лечении 13 лет и вышел на свободу совсем недавно.

Также сообщалось, что в Москве мужчина зарезал мать во время ссоры. Семейный конфликт вспыхнул в одной из квартир дома в Студеном проезде. Фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности.