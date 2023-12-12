В Ленобласти подросток выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета Состоящего на учете в ПДН подростка задержали после стрельбы в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Сланцы Ленинградской области 15-летний подросток выстрелил из газового пистолета в лицо взрослому мужчине, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что мальчик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Случай произошел в подъезде дома № 7 на улице Максима Горького в ночь на 12 декабря. Полиция выехала на место происшествия и задержала 15-летнего юношу. Тем временем 35-летнего пострадавшего доставили в медучреждение, откуда отпустили после оказания помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подростка отправили в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее школьника из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали после того, как он случайно выстрелил себе в лицо из ракетницы. Состояние мальчика оценивают как средней степени тяжести, ему диагностировали разрыв глаза и контузию.

До этого стало известно, что школьник случайно выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы в «Ростиксе» на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Дети, испугавшись реакции родителей, придумали историю о налете бандитов на заведение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.