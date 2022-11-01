В Ленобласти перевыполнили план по заготовке кормов

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

План по заготовке продуктов животноводства на территории Ленинградской области был перевыполнен на 15%, передают «Невские Новости». По статистике пресс-службы правительства региона, удалось заготовить 66,5 тысячи тонн сена, 1,16 млн тонн силоса, а также 98,5 тысячи тонн фуражного зерна. Перевыполнение плана гарантирует людям наличие всех необходимых продуктов животноводства в зимний период, уточнил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Он также предрек отрасли рост производства.

Животных ожидает сытая зима, а отрасль ― рост производства, ― резюмировал Малащенко.

Поддержка растениеводства со стороны государства в 2022 году составила более 900 млн рублей, пишет издание. Поддержка сельскохозяйственного производства в целом составила 4,8 млрд рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в России могут начать регистрировать в упрощенном порядке предназначенные людям медпрепараты для лечения животных. По словам парламентария, соответствующий законопроект может быть принят до конца года, в течение осенней сессии. Использование человеческих лекарств должно помочь решить проблему дефицита в ветеринарии, подчеркнул депутат.