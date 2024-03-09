В Ленобласти открылась «вегетарианская столовая» для лосей Трапеза двух лосей в лесу в Ленобласти попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились кадры лосиной трапезы в Ленобласти. Двое сохатых облюбовали упавшую осину в лесу и с удовольствием принялись уплетать ветки.

На кадрах видно, как лоси сквозь сугробы пробираются к дереву и обрывают сухие ветви. На фоне тихо падает снег, а сохатые спокойно трапездничают.

Ранее стало известно, что в зоопарке Ростова-на-Дону родились детеныши патагонских мар. Мамами стали мары по имени Джейн и Гермиона. В дикой природе эти гигантские морские свинки обитают в Южной Америке.

Панда Катюша ранее вышла в большой вольер Московского зоопарка. С момента рождения малышка находилась в неэкспозиционном помещении вместе со своей мамой Диндин, однако теперь на нее смогут посмотреть все желающие. Решение о переезде панды было принято, как только работники удостоверились, что Катюша проявляет свойственную ее возрасту активность и самостоятельность.