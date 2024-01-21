В Ленобласти объявили режим повышенной готовности В Ленобласти перевели объекты критической инфраструктуры на особый режим

Фото: МО РФ

В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областного правительства. Силовые структуры и подразделения охраны получили приказы об уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях, — заявили в правительстве региона.

Ранее глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов. В момент происшествия на предприятии было 148 человек, но пострадавших среди них нет. Ночью оперативно был собран штаб по безопасности, а также принято решение ввести режим повышенной готовности.

Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» писал, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два дрона, летевших в сторону Петербурга. Как уточнил канал, при подлете к городу аппараты изменили курс и направились в сторону Кингисеппского района, после чего атаковали хранилище НОВАТЭКа. Местные власти и Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.