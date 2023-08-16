В Ленобласти обнаружили новорожденного в пакете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Однодневного ребенка нашли в пакете около города Пикалево в Ленинградской области, передает телеканал РЕН ТВ. Новорожденный выжил и сейчас находится в больнице.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности родителей младенца. Ребенка бросили сразу же после рождения. Он был обнаружен на территории садового товарищества «Металлург».

Ранее стало известно, что в Калининграде девушка на восьмом месяце беременности родила под забором и, решив, что малыш мертв, оставила его на улице. По данным следствия, девушка находилась под воздействием наркотиков. Против нее завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование взяла под контроль региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что подозреваемой девушке 20 лет.

В мае в Сунже в Ингушетии женщина подбросила новорожденного ребенка под дверь дома, где проживают две пенсионерки. Полиция обнаружила рядом с младенцем пакет с подгузниками и детской смесью. Матерью ребенка оказалась 30-летняя гражданка одной из республик Средней Азии. Оставив ребенка на улице, она решила скрыться и уехала в соседний регион.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.