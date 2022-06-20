В Ленобласти произошла стрельба около продуктового магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел два выстрела из травматического пистолета возле продуктового магазина, рассказал «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах. Очевидица рассказала полицейским, что мужчина стрелял в конкретного человека.

В полицию обратился очевидица. Женщина рассказала, что неизвестный выстрелил в человека на Институтской улице. После он с оружием пошел в сторону магазина, — пишет издание.

Прибывший на место происшествия наряд полиции не обнаружил стрелявшего. Выяснилось, что он скрылся с места преступления на иномарке болотного цвета. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две гильзы от травматического пистолета. Сейчас рассматривается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее один человек погиб и шесть были ранены в результате стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области на севере Армении. По предварительным данным, стрельба велась из охотничьего ружья.