В Ленобласти в бане нашли пакеты с расчлененными человеческими останками

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В городе Всеволожск Ленинградской области в бане частного дома обнаружили расчлененные и разложенные по трем пакетам останки неизвестного мужчины, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Полиция прибыла на место после обращения от хозяйки постройки Юлии. По словам женщины, к преступлению может быть причастен ее отчим Аркадий, который проживал там.

По сведениям канала, женщина хотела забрать из бани свои вещи, но отчим ее не пускал. Позже общие знакомые признались Юлии, что Аркадий рассказывал им о том, как убил человека, расчленил его и спрятал труп в бане. Полицейские, прибывшие после заявления на место происшествия, обнаружили в бане части трупа мужчины в пакетах, прикрытых ковром.

В Москве у станции метро Прокшино 20 января было обнаружено расчлененное тело мужчины. На месте найдены фрагменты ног, таз и позвоночник. Правоохранительные органы приступили к установлению личности погибшего и обстоятельств смерти.

18 января в Бердске Новосибирской области нашли расчлененное тело мужчины возле общежития. Части тела были разбросаны по оврагу, руки и голову убитого нашли позже недалеко от тела. Труп был отправлен на судмедэкспертизу.