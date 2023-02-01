В Ленобласти начались облавы на волков Охотнадзор Ленобласти сообщил об убийстве шести волков в ходе облав

Фото: Frischknecht/imagebroker.com/Global Look Press

В Гатчинском районе Ленинградской области начались облавы на волков. За период с 16 по 23 января охотники из клуба «Возрождение» за восемь дней выследили и убили шесть взрослых хищников. В Охотнадзоре Ленобласти уточнили, что облавы проходили внутри периметра в 6-7 км, а занято в них было 13 членов охотколлектива.

Пять зверей было добыто при облавных охотах, в которых участвовали 13 членов охотколлектива, оклады по периметру составили порядка 6-7 километров. Один самец был добыт со специально оборудованной засидки: охотники его практически круглосуточно сторожили несколько дней подряд, — рассказали сотрудники Охотнадзора.

В ведомстве добавили, что облавы на волков проходят по всей территории области, а охотники отрабатывают каждое сообщение о выходе хищников в населенные пункты и их окрестности.

Издание уточнило, что охота на волков ведется и в соседней Мурманской области, где популяция этих зверей за последние два года выросла вдвое. Помимо того, в Новгородской области облавы на волков продлили до 31 марта. За убийство хищников на всей территории региона установили вознаграждение в размере 8 тысяч рублей за особь.

Ранее в Ленобласти лосенок врезался в припаркованную машину. После столкновения лосенок смог подняться и убежать. В Сети появилось видео инцидента. Интернет-пользователи предположили, что животное ослепил свет фар автомобиля.