В Ленобласти на мусорном полигоне нашли тело новорожденного ребенка

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

На мусорном полигоне в деревне Кути Волховского района Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. По данным следователей, труп мог пролежать там от трех до пяти дней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Мертвого младенца среди мусора нашел работник полигона, предположительно, машинист. Вероятнее всего, тело ребенка выбросила в мусор биологическая мать. На нем есть следы от уборочной машины. <...> Остальное покажет экспертиза, — рассказали в СК.

Ранее Москве на Сумском проезде женщина выкинула своего годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По информации СМИ, женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Сообщается, что женщина также была госпитализирована.

В феврале этого года в Москве женщина выбросила из окна четвертого этажа своего новорожденного ребенка. Инцидент произошел после домашних родов на улице Ставропольской Юго-Восточного административного округа. Мальчик остался жив.