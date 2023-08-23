В Ленобласти молодой велосипедист погиб в лобовой аварии на трассе В Ленинградской области 18-летний велосипедист столкнулся с BMW и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области 18-летний велосипедист погиб при лобовом столкновении с BMW, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». На месте проводится проверка для выяснения обстоятельств ДТП.

Канал отмечает, что авария произошла на 114 км дороги Кемполово-Выра-Тосно-Шапки вечером 22 августа. Молодой человек на велосипеде внезапно появился на пути BMW 328 с 26-летней девушкой за рулем. На канале опубликованы кадры ДТП, снятые видеорегистратором.

Ранее сообщалось об аварии с участием военного грузовика и двух легковых автомобилей, которая произошла на кольцевой центральной автодороге в Санкт-Петербурге. В результате ДТП погибли четыре росгвардейца. Трое молодых людей скончались на месте, один — спустя несколько часов в реанимации.

Трагедия произошла вечером 22 августа около 17:50 на 84-м км КАД. Грузовик «Урал-4320» перевозил бойцов 33-й бригады Росгвардии. Внезапно водитель впереди идущей иномарки резко затормозил. Пытаясь уйти от столкновения, водитель «Урала» резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и выбросило на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. Предполагаемый виновник скрылся с места ДТП.