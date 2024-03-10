В Ленобласти локализовали масштабный пожар МЧС: огнеборцы локализовали пожар на площади в тысячу квадратов в Ленобласти

Фото: t.me/mchs_official

В Ленинградской области сотрудники спасательной службы локализовали пожар, площадь которого ранее оценили в тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. В возгорании на Волхонском шоссе пострадали два человека, загорелся ангар.

В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар, — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что в при пожаре в ангаре в Ленобласти пострадали два человека, их госпитализировали. В МЧС рассказали, что огонь распространился в ангаре на площади в 1 кв км. В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

Пожар в районе промышленной зоны на Волхонском шоссе попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, что над городом вздымаются клубы черного дыма. По имеющимся данным, огонь охватил здание, в котором располагается территория областной производственной зоны Горелово.

Также сегодня в Курской области произошло возгорание на территории нефтебазы: украинский беспилотник упал и загорелся. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в городе работает система противовоздушной обороны. На место происшествия прибыли пожарные команды и оперативные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.