В Ленобласти легковушка сбила подростков на байке, один из них погиб В Ленобласти юный мотоциклист без прав погиб под колесами машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области в районе деревни Новосаратовки вечером 3 мая 47-летний водитель автомобиля Opel Corsa сбила мотоцикл Lifan, который двигался в попутном направлении по обочине, сообщили в пресс-службе регионального МВД. По данным полиции, за рулем байка был 16-летний подросток, не имевший права управления ТС, и его 17-летний друг. Мальчиков доставили в больницу, но младшего из них не удалось спасти.

В результате ДТП водитель мотоцикла был отправлен в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. Его 17-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полицией по факту дорожной аварии проводится проверка, — сказано в сообщении.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что у выжившего подростка диагностировали повреждение внутренних органов и резаную рану колена. Подробностей о состоянии мальчика нет.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль Omoda столкнулся с мотоциклом Kawasaki на Комендантском проспекте. В результате аварии водитель байка погиб, от его транспортного средства практически ничего не осталось. Предварительно, Kawasaki совершил наезд на бордюр, после чего столкнулся с легковушкой. Отмечается, что на мотоцикле также ехала 16-летняя девушка, она получила травмы и была госпитализирована.