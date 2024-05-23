В Ленобласти изувечили мемориал финским военным В Ленобласти уничтожили табличку на мемориале финским военным

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В Ленинградской области вандалы, чьи личности установить не удалось, изувечили мемориал финским военным, сообщила «Фонтанка». По информации издания, они полностью уничтожили табличку на памятнике, а сам камень испачкали зеленой краской.

Мемориал расположен на территории кирхи. Он установлен в память о военных Финляндии, погибших во время войны с Советским Союзом. В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних из Вологодской области надругались над захоронениями, повредив 47 могил в Шекснинском районе. Личности вандалов были установлены, их задержали. Уточняется, что подростки опрокинули надгробные памятники и повредили металлические ограждения по периметру могил. Было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронений. Несовершеннолетних поставят на учет.

Кроме того, сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный вандал повредил мемориал «Погибшим солдатам» в Кировском районе. Против него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества).