В Ленобласти ищут живодера, задушившего собаку колючей проволокой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Выборгского района Ленинградской области ищет местного жителя, обвиняемого в убийстве собаки с использованием колючей проволоки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Очевидцы обратились в полицию и заявили, что 19 августа около 22:00 по московскому времени житель деревни Сопки убил собаку на территории дома № 4 по Березовой улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 53-летний мужчина задушил животное, обмотав его шею колючей проволокой. Затем он закопал труп собаки и покинул место преступления. Сейчас ведется розыск подозреваемого, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело собаки пока не удалось найти.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, жестокость была проявлена к бездомной собаке. Убийца обмотал шею животного проволокой, подвесил его к вилам трактора и протащили по земле, после чего закопали на фермерской территории. Свидетелями этой жестокой сцены стали дети и пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае злоумышленники стали активно пытать кошек. Они стреляют по животным и ломают им челюсти. При этом большинство живодеров остаются безнаказанными. За последний месяц произошло два подобных инцидента. В обоих случаях на помощь кошкам пришли местные жители. По факту перелома челюсти зверю организована полицейская проверка, дело о стрельбе в животного передали в агентство по ветеринарии края из-за отсутствия состава преступления.