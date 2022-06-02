Белоруссия получит свой порт в Ленобласти В Ленобласти допустили передачу Белоруссии портовых терминалов Усть-Луги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морской порт

Ленинградская область может передать Белоруссии построенные портовые терминалы для ускорения отгрузки товаров, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. Отмечается, что речь идет о терминалах в Усть-Луге.

Мы готовы сегодня заключить соглашения, вплоть до передачи части территорий, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, для того чтобы уже сегодня пошли отгрузки. Очень важно быстро начать отгрузку, потому что это стратегическое развитие не только Белоруссии, это стратегическое развитие Белоруссии и России, мы это все понимаем, — сказал Дрозденко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным 18 февраля сообщил, что под Петербургом может быть создан морской терминал для поставок миллионов тонн белорусских грузов.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Минск может помочь Москве решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.