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В Ленобласти бизнесмен незаконно легализовал сотни мигрантов

МВД: полиция задержала организатора незаконной легализации мигрантов в Гатчине

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании в Гатчине 52-летнего руководителя строительной фирмы. Бизнесмен осуществлял незаконную легализацию мигрантов. С каждого иностранца он взымал по 3 тысячи рублей.

Полицейскими установлено, что предприниматель, зарегистрировав в феврале 2023 года фирму и получив на «Госуслугах» электронную подпись, с декабря 2023 года по февраль 2024 года осуществлял незаконную легализацию мигрантов, подавая сведения об их регистрации по адресу несуществующего хостела, — говорится в сообщении.

Так несколько сотен иностранных граждан незаконно пребывали в России. В отношении предприниматели было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 части 2 УК РФ. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящий момент следствие устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее в подмосковных Котельниках в ходе рейда правоохранителей десятки мигрантов с российскими паспортами забрали в военкомат. По данным источника, иностранных граждан вывели из мечети, где проходила пятничная молитва. Стражи порядка забрали всех мужчин вне зависимости от возраста.