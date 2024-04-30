В Ленобласти агрессивная собака напала на восьмилетнего мальчика

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В деревне Разбегаево Ленинградской области агрессивная собака напала на восьмилетнего мальчика, передает 78.ru. Как рассказала изданию мать пострадавшего, дети играли на берегу реки за территорией частного дома, животное находилось в вольере на соседнем участке.

Женщина отметила, что собака каким-то образом сбежала из вольера и набросилась на самого маленького ребенка. По ее словам, мальчик сильно напуган, травмы зафиксировали, семья обратилась в полицию.

За ухом на голове рассечение, зашивали вчера в «травме». И правая кисть прокусана насквозь, — рассказала мать потерпевшего.

Ранее домашняя такса напала на жительницу уэльского города Суонси. Собака откусила часть щеки у пострадавшей, после чего съела ее. Женщине пришлось наложить более 40 швов, операция длилась почти шесть часов. Из-за случившегося хозяева животного приняли решение усыпить его.

До этого сообщалось, что в Индии 13-летняя школьница смогла спасти годовалую племянницу от агрессивных обезьян. Девочка проживает в городе Басти штата Уттар-Прадеш. Она находилась дома вместе с маленькой племянницей, когда к ним забрались обезьяны. В итоге дети испугались, но старшая вспомнила о своей умной колонке и решила воспользоваться ею. Она попросила колонку проиграть звук лая собаки.