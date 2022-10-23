В Ленинском районе Иркутска введен режим ЧС после крушения Су-30

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинском районе Иркутска введен режим ЧС муниципального характера в связи с падением военного самолета Су-30 на жилой дом, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные службы ведут работы на месте крушения воздушного судна. Точные сроки действия режима ЧС Кобзев не называет.

Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения — в процессе. На территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, — уточняет он.

Самолет упал на двухэтажный частный дом в микрорайоне Ново-Ленино сегодня. В результате трагедии погибли два пилота, на земле жертв и пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

После падения воздушного судна около 150 домов остались без света. Как отметили в пресс-службе Игоря Кобзева, электроснабжение должно быть восстановлено в течение дня — что и сделано.