«Уже вовсю шипит»: в зоопарке Петербурга впервые за 16 лет родился манул В зоопарке Санкт-Петербурга впервые за 16 лет родился детеныш манула

Фото: imago-images.de/Global Look Press

В Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет случилось пополнение в семействе манулов. У горных котов Свена и Намики появился котенок, сотрудники назвали его Шу, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу городского зоопарка. Там подчеркивают, что манул Шу ведет себя очень активно. Уже сейчас он проявляет интерес к людям и вовсю на них шипит. Родители оберегают детеныша, никого к нему не подпускают и учат его вести себя.

Как отмечает издание, рождение котенка в семье манулов стало невероятно важным событием для отдела хищных млекопитающих. Последний раз пополнение у горных котов в зоопарке Санкт-Петербурга произошло в 2007 году.

Ветеринар ранее рассказал, что котята манула рождаются сезонно, в зависимости от места обитания. По его словам, в южных районах, благодаря более благоприятному климату, они рожают несколько раз за год, тогда как в северных районах — всего один раз. Врач также отметил, что манулы предпочитают одиночный образ жизни, и каждое животное обычно обитает на отдельной территории.

В Новосибирском зоопарке в июле в вольере с манулами произошла драка. Видеозапись выяснения отношений между хищниками выложил в соцсети один из посетителей зоопарка. По словам автора видео, в ходе съемок ни одно из животных не пострадало.