В Ленинградском зоопарке объяснили, куда пропал манул Шу Манул Шу в Ленинградском зоопарке вырос и ведет себя с большей осторожностью

Фото: t.me/lenzoopark/2366

Ленинградский зоопарк опубликовал в официальном Telegram-канале редкие фото подросшего манула по кличке Шу. Он редко попадается на глаза посетителям, которые с удовольствием бы за ним понаблюдали. Зоологи объяснили, почему так происходит.

Малыш вырос и уже ведет себя с большей осторожностью, как научила мама Намика. Поэтому заметить его или тем более заснять получается нечасто, — говорится в публикации зоопарка.

Изредка киперам удается сфотографировать манула с внешней стороны вольера. Шу родился в зоопарке в мае 2023 года, малыш появился впервые с 2007 года.

Московский зоопарк ранее показал видео с манулом Тимофеем, который прильнул к вольеру, положив лапки на стекло. Животное сначала пристально смотрело на сотрудника зверинца, а затем застенчиво убежало. В зоопарке рассказали, что дикий кот в этот момент был после сна.

Своеобразным конкурентом панды Катюши в борьбе за внимание россиян является манул Тимофей (оба зверя живут в Московском зоопарке), отметил ветеринар Михаил Шеляков. Он добавил, что представитель семейства кошачьих привлекает грацией, брутальностью и свирепым видом, в отличие от «плюшевой» Катюши.

Самой читаемой историей про кошек в 2023 году стала новость про кота Пашу из Эрмитажа, который бродил по музею, из-за чего срабатывала сигнализация, говорится в рейтинге «Медиалогии». Нарушителя ловили два месяца, в итоге преступные променады вскрылись.