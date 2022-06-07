В Ленинградской области загорелся отель на площади 900 квадратных метров

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Пожар произошёл в загородном отеле в посёлке Энколово в Ленинградской области. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 20:48 по московскому времени. При бывшие на место происшествия спасатели установили, что «горит обстановка на площади 900 квадратных метров».

В 21:50 пожар удалось локализовать. По данным МЧС, пострадавших нет.

В тушении огня участвуют 23 сотрудника экстренных служб и шесть единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что 34-летний гражданин России поджег дом с двумя собутыльниками в деревне Юшково Наро-Фоминского округа. Идея спалить жилье пришла мужчине в голову после ссоры, которая возникла в ходе совместного распития горячительных напитков. На месте пожара были найдены два обгоревших тела.