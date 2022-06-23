В Ленинградской области украли мощи святого Пантелеймона

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Из храма Усекновения главы св. Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области украли мощи святого целителя Пантелеймона, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 21 июня неизвестный вошёл в храм и похитил священные останки.

В помещении нет сигнализации, видеонаблюдения и охраны. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, полиция разыскивает злоумышленника и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Великомученик Пантелеймон — известный в христианской традиции врач, лечащий нуждающихся безвозмездно. Согласно библейской истории, после доноса на него, святой был казнён по приказу императора Максимиана. Частицы мощей Пантелеймона находятся во многих городах России.

Церковь Усекновения главы св. Иоанна Предтечи возвели в 1990-е годы.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл икону из столичной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. По некоторым данным, в день пропажи в храме был замечен некий подозрительный мужчина. Как рассказала смотрительница церковной лавки, она попыталась остановить странного мужчину, который ходил по храму, но он оттолкнул её и убежал. В этот же день поздно вечером полицейским удалось задержать подозреваемого.