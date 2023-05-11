В Ленобласти накрыли наркопроизводство в промышленных масштабах Полицейские пресекли работу крупной нарколаборатории в Ленинградской области

Фото: ФСБ России

Работа крупной нелегальной нарколаборатории пресечена полицейскими в поселке Малышево Выборгского района Ленинградской области, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По данным полиции, в частном доме были обнаружены шесть ведер с 32 кг готового наркотика, 900 литров прекурсоров и более 250 кг порошкообразного вещества и неустановленной жидкости, которые направлены на экспертизу.

Также сотрудники полиции установили места хранения около 7,5 тысячи литров химических реактивов. Они располагались в одном из гаражей на Лесопарковой улице Санкт-­Петербурга и в частном доме на Счастливой улице поселка Клеверное Ленинградской области, — рассказала Ирина Волк.

По информации МВД, в изготовлении наркотиков подозреваются трое жителей Петербурга, один из которых предположительно выступал в роли организатора, а двое других занимались непосредственно производством. Также полицейские установили участников преступной схемы сбыта наркотических веществ, в том числе координатора, кладовщика, фасовщика и закладчиков. По местам проживания задержанных и в их автомобилях было обнаружено 39 кг порошкообразного вещества белого цвета.

Сообщается, что всего задержаны десять человек, им грозит по 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее стало известно о задержании трех жителей Калуги, которые замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму. Они приобрели землю, обустроили дом и завели стадо овец и коз, а затем обзавелись необходимым оборудованием и реактивами для производства наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.