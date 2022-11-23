Под Петербургом ввели план «Перехват» после нападения на полицейского В Кировске ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кировске Ленинградской области 54-летний мужчина расстрелял полицейского, после чего скрылся с места преступления, сообщает портал «78.RU». Источник утверждает, что пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В городе введен план «Перехват».

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября в гостинице «Нева» на улице Победы в Кировске. По данным правоохранительных органов, 54-летний уроженец Кемеровской области поссорился с сотрудником ОВД, в результате чего открыл стрельбу. После этого преступник в сопровождении женщины покинул здание гостиницы на BMW. У полицейского были диагностированы огнестрельные ранения головы, спины и кисти. В настоящий момент полиция ведёт поиск нападавшего, в городе расклеены ориентировки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в центре Грозного ликвидирован преступник, зарезавший сотрудника ГИБДД. По его словам, полицейский был убит во время намаза. По данным Baza, 19-летний Мовсан Закриев заранее купил охотничий нож и целенаправленно отправился к мечети. Около 11 утра он заметил младшего лейтенанта ГИБДД Джабраила Джамалова, который зашел в мечеть один, чтобы совершить намаз. Мовсар зарезал сотрудника, забрал его табельное оружие и выбежал на улицу.

По пути из мечети Закриев увидел еще двух полицейских и открыл по ним огонь, однако ни в кого не попал. На стрельбу обратили внимание двое сотрудников УФСИН и Росгвардии, которые проезжали мимо в гражданской одежде и ликвидировали Закриева. При этом сотрудник, застреливший Закриева, сам пытался убежать от силовиков, чтобы его не спутали с террористом и не застрелили.