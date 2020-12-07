В Ленинградской области не планируют вводить ограничения на передвижение

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Власти Ленинградской области не планируют вводить ограничения на передвижение жителей внутри региона, а также на въезд граждан из других российских субъектов.

Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на конференции «Медицина и качество», отметил, что для сдерживания коронавирусной инфекции стоит рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, которые ограничат перемещение жителей России как между субъектами, так и внутри отдельных регионов.

Позже его помощник Алексей Кузнецов заявил, что в министерстве не предлагали ограничивать перемещение граждан внутри страны из-за пандемии коронавируса. По его словам, фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.