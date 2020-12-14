В Ленинградской области нашли клад с советскими деньгами

Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область) нашёл клад — 10 тысяч советских рублей.
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В ЗВО намерены оставить деньги в музее маяка.
Маяк на острове Большой Тютерс входит в систему оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Он управляет движением боевых и гражданских кораблей на прилегающем участке Финского залива. Два смотрителя маяка являются единственными жителями острова.
Ранее археологи рассказали о находках в секретном убежище к северу от Буэнос-Айреса (Аргентина), которое, предположительно, могло предназначаться для лидеров нацистов.
В ходе раскопок в постройках обнаружили совместное фото фюрера Германии Адольфа Гитлера и лидера фашистского режима в Италии Бенито Муссолини, а также коробку с немецкими золотыми монетами, датированными 1940 годом. На ещё одном найденном снимке изображён ребёнок в форме с нацистской символикой на рукаве, передавал NEWS.ru.