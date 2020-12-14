В Ленинградской области нашли клад с советскими деньгами

https://static.news.ru/photo/4d656516-3e15-11eb-8b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ЗВО

Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область) нашёл клад — 10 тысяч советских рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО), клад был обнаружен в ходе ремонтных работ. Начальник маяка нашёл пачку советских купюр номиналом в 10 и 25 рублей во вспомогательном здании, где расположена электростанция. Самая новая банкнота датируется концом 1960-х годов, таким образом клад мог пролежать в здании около 50 лет.

В ЗВО намерены оставить деньги в музее маяка.

Маяк на острове Большой Тютерс входит в систему оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Он управляет движением боевых и гражданских кораблей на прилегающем участке Финского залива. Два смотрителя маяка являются единственными жителями острова.

Ранее археологи рассказали о находках в секретном убежище к северу от Буэнос-Айреса (Аргентина), которое, предположительно, могло предназначаться для лидеров нацистов. В ходе раскопок в постройках обнаружили совместное фото фюрера Германии Адольфа Гитлера и лидера фашистского режима в Италии Бенито Муссолини, а также коробку с немецкими золотыми монетами, датированными 1940 годом. На ещё одном найденном снимке изображён ребёнок в форме с нацистской символикой на рукаве, передавал NEWS.ru.