В Ленинградской области мужчину переехали четыре автомобиля Три легковушки переехали сбитого снегоуборочной машиной мужчину в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кингисеппском районе Ленинградской области области снегоуборочная машина сбила мужчину, после чего на него наехали еще три легковых автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. Мужчина в возрасте около 35–40 лет скончался на месте, его личность устанавливается.

Водитель снегоуборочной машины совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 35–40 лет, находящегося на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода. После этого на сбитого пешехода наехали сразу три автомобиля, — говорится в сообщении.

Указано, что участниками аварии, кроме снегоуборочной машины, стали Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В начале декабря в Ростове-на-Дону пьяный водитель протаранил сразу 12 автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел около двух часов дня и предположили, что мужчина был пьян. Припаркованные автомобили получили достаточно серьезные повреждения. У одного из владельцев пострадавшей машины не открывался капот и вытекал тосол, у других — вмятины на крыльях и дверях.

Ранее один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Родниковском районе Ивановской области. По имеющимся данным, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В результате погибла женщина — пассажир одного из автомобилей.