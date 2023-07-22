В Ленинградской области мост не выдержал пешеходов и обвалился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Луге Ленинградской области обвалился пешеходный мост, сообщает телеканал «78». Уточняется, что в результате инцидента один человек погиб, две женщины пострадали, их госпитализировали с переломами ног.

Канал отмечает со ссылкой на очевидцев, что мост был построен недавно. В день происшествия в городе проходил фестиваль «Ольгины берега», на мосту находились люди, которые хотели лучше рассмотреть мероприятие. После крушения отменять фестиваль не стали.

Ранее в столице Таиланда Бангкоке рухнула огромная строящаяся эстакада, под завалами погибли два человека, еще 11 получили травмы. Отмечается, что строительство велось с 2020 года. Масштабные разрушения поставили под вопрос судьбу всего проекта. Сооружение возводили по господряду две фирмы. Вероятно, их руководству теперь придется отвечать за гибель людей. Железобетонная конструкция должна была улучшить транспортную ситуацию в Бангкоке, но разрушения оказались столь значительными, что судьба эстакады под большим вопросом.

До этого в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. Крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.