В Лазаревском районе Сочи сошел сель

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В Лазаревском районе Сочи сошел сель: около 50 кубометров земли было смыто после ночного ливня, говорится в Telegram-канале главы города Сочи Алексея Копайгородского. У зданий оголились фундаменты, к десяти жилым домам подошла вода.

Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших по предварительным данным нет. Также в Лазаревском на перегоне Якорная Щель-Чемитоквадже сошёл сель, движение сейчас восстановлено, — написал Копайгородский.

У одного из зданий отвалилась подпорная стена. Она придавила семь припаркованных около нее автомобилей. Пострадавших и жертв нет. По поручению мэра города на месте происшествия был введен режим ЧС.

Также сообщается, что в результате селя было остановлено движение девяти пассажирских поездов. Рано утром в районе ж/д станции Лазурный Берег на пути сошла грязекаменная масса небольшого объема. Спустя несколько часов движение восстановили.

Причиной селя стало то, что в Сочи выпало аномальное количество осадков. Из-за этого река Восточный Дагомыс вышла из русла и подтопила подвалы 10 зданий по улицам Батумское шоссе, Российская и Гайдара. Накануне было объявлено штормовое предупреждение, которое действует до сих пор.

Проливные дожди обрушились на Сочи вечером 23 июля. За час выпало 55 мм осадков, наблюдался подъем воды в реках. Ливни подтопили городские улицы, участки федеральных трасс. Одна женщина погибла — она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.