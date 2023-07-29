В лагере на Алтае отравились 67 детей

Фото: СК РФ

В оздоровительном лагере, расположенном в Шебалинском районе Республики Алтай, отравились 67 детей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Больным была оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. По результатам следственной проверки возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, с 26 по 29 июля 2023 года в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с семи до 17 лет с признаками кишечного заболевания, — говорится в сообщении СК.

Всего в лагере отдыхают 354 ребенка.

Ранее стало известно, что в Красногорске на предприятии производителя пищевых добавок «Союзснаб» произошло массовое отравление. При этом 37 человек почувствовали недомогание после приема пищи. По предварительным данным, большинство из них были госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий на предприятии.

Компания «Союзснаб» является поставщиком пищевых ингредиентов. На предприятии производят в том числе ароматизаторы и комплексные пищевые добавки.