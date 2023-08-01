В Кызыле женщина чуть не растоптала младенца и напала на его мать В Кызыле посетительница центра едва не растоптала 11-месячного ребенка и напала на его мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кызыле посетительница игрового центра «Незнайка» едва не растоптала 11-месячного ребенка, играющего в игрушки, кадрами с места происшествия поделилось в Telegram издание «Подъем». После произошедшего родительница младенца подошла к матери женщины и потребовала извинений. Обидчица налетела на мать ребенка и повалила ее на пол вместе с грудничком, после чего женщины устроили драку.

Администратор игрового центра в беседе с «Подъемом» заявила, что не может описать данный случай без мата. Она подчеркнула, что женщину, которая прошлась по ребенку, занесли в черный список и больше никогда не пустят в заведение, а также намерены придать этому случаю максимальную огласку. Матери же пострадавшего ребенка предложат подарочный сертификат.

Это вообще ужас. Это видео мы сами сняли с камер, нашли маму малыша и предложили помощь в наказании женщины в синем. <...> Это вопиющий случай. За четыре года у нас никогда ничего подобного не было, — сказала администратор.

Сама мать пострадавшего малыша в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что дебоширка и ее мать успели сбежать из центра до прибытия полиции. В результате произошедшего мальчик получил ушиб мягких тканей. Сама женщина пожаловалась на недомогание и головокружение. Вместе с супругом она написала заявление в полицию.

Ранее жительница Сергиева Посада напала на ребенка и сломала ему позвоночник на детской площадке. Сообщалось, что причиной агрессии стала жалоба сына, которого пострадавший толкнул с горки. Конфликт возник из-за нецензурной лексики: сын нападавшей начал материться на площадке, что не понравилось второму ребенку, и он толкнул школьника в наказание.