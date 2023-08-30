В Кызыле волонтеры спасли собаку из ямы с жидким гудроном

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Волонтеры группы «Хатико» из тувинской столицы Кызыла спасли от смерти собаку, тонущую в яме с жидким гудроном, сообщает KP.RU. Как рассказали изданию зоозащитники, захлебывающееся в густой черной жиже животное заметил случайный прохожий.

Как уточняет издание, инцидент произошел 28 августа в жилом квартале, где строители после работ оставили яму, наполненную гудроном. Из-за жаркой погоды смолистое вещество расплавилось, и в это вязкое «болото» попала пробегавшая мимо бездомная собака.

Свидетель происшествия позвонил зоозащитникам, и те сразу выдвинулись на место продолжает издание. Успели вовремя — собака уже еле дышала. Вытягивали за лапы, собака при этом безропотно терпела.

Волонтеры рассказали, что пострадавшую отвезли в ветклинику, где бригада из трех специалистов несколько часов оттирала маслом и отмывала собаку. При этом в процессе работы врачи сами оказались «по уши» в гудроне.

Черный день для нас, белый для собаки, — пошутили ветеринары.

Дворняжка покорно вынесла все процедуры, в том числе мойку, стрижку и сушку. Как отмечает издание, на выходе она оказалась белой и пушистой.

Ранее в Луганске сотрудники МЧС спасли щенка шпица, который провалился в колодец, убегая от машины. Специалисты быстро вызволили собаку, животное не пострадало и отделалось легким испугом.