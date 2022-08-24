В квартире Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ URA.RU: в квартире экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана силовики нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ

Фото: Мария Попова/ТАСС

Сотрудники Росгвардии около квартиры, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

В ходе обысков в квартире экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ, передает URA.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. В коллекции политика оказались также контакты директора польского Музея Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг и эстонского общественника Меэлиса Кубитса.

Также обнаружены контакты израильского физика Михаэля Зиниграда, заммэра Генуи по экономическому развитию Эмануэле Пьяцца, сотрудника той же мэрии Паоло Кастильери и других.

Ройзмана, ставшего фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России задержали утром 24 августа в собственной квартире. Также стало известно, что следственные действия в отношении него проводятся по трем адресам. Силовики осуществляют обыски в его квартире, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. Самого Ройзмана доставили в суд. За дискредитацию войск РФ политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сам Ройзман заявил, что основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине. Он также предположил, что будет этапирован в Москву для проведения расследования.