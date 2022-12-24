В Кузбассе за неделю проверят все дома престарелых

Фото: 15.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе, после пожара, в котором погибли 13 человек. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Страшная трагедия произошла сегодня ночью в частном доме престарелых в Кемерово. По последним данным, погибло 13 человек. Все оперативные службы работают на месте. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели, — написал Цивилев.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 декабря произошел пожар в частном и нелегальном доме престарелых в Кемерово. Погибли 13 человек. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Полностью выгорел второй этаж здания, на котором проживали 20 постояльцев. Предварительной причиной пожара называется неправильная эксплуатация печи.

21 декабря в Новосибирске двое детей, оставшихся без присмотра, погибли при пожаре в квартире на Первомайке. Их мать рассказала, что годовалая девочка и двухлетний мальчик остались дома одни, потому что их 19-летняя няня ушла в салон красоты. По словам матери, за свои услуги няня получала около 4 тысяч рублей в день.