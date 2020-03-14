https://static.news.ru/photo/0cc37f54-65ec-11ea-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи в Кемеровской области наблюдают за состоянием четырёх человек, которые контактировали с двумя заразившимися коронавирусом нового типа.

По словам замруководителя областного управления Роспотребнадзора Надежды Кутькиной, один из них госпитализирован, трое находятся под домашним наблюдением.

Она добавила, что сейчас специалисты выясняют остальные контакты, в том числе в самолёте, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что два жителя Кемерово находятся в изоляции под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8 после того, как исследования подтвердили наличие у них коронавирусной инфекции.

По последним данным, к 14 марта в России был выявлен 51 случай заболевания COVID-2019, заболевшие жители Кемерово увеличили это число до 53. Шесть человек уже выздоровели, погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.