В Кузбассе ввели новые ограничения после смерти заболевшего коронавирусом

https://static.news.ru/photo/58b51b38-823f-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Цивилев/vk.com

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял дополнительные меры по противодействию коронавирусу.

Работа объектов розничной торговли, цветочных, садово-огородных магазинов, автосалонов, парикмахерских и фотосалонов временно приостанавливается. Запрещено оказывать услуги по ремонту и пошиву обуви, одежды, изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистке, установке пластиковых окон, балконов и натяжных потолков.

Ограничения будут действовать не на всей территории Кузбасса, а в Беловском районе и Краснобродском, Беловском и Мысковском городских округах. Жители этих муниципалитетов обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых переходят на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирус.

Всего в Кузбассе коронавирусом заразился 41 человек, шесть человек выздоровели, умерла одна женщина. После её смерти на карантин закрыли два медучреждения, где она лечилась, и местную церковь, где проходило отпевание.

NEWS.ru писал, что за неделю в России было выявлено 27 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России составляет 42 853 человека. Умер 361 пациент, излечились 3291 человек.

В Москве на данный момент 24 324 заболевших. Из них 176 человек с коронавирусом скончались, 1763 пациента выздоровели.