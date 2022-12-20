В Кузбассе спасли щенка, застрявшего в трубе теплотрассы

Фото: vk.com/gkuko42

Спасатели в Кузбассе вызволили щенка, который застрял в трубе теплотрассы, сообщает Telegram-канал SHOT. Чтобы вызволить собаку, специалистам пришлось разрезать конструкцию болгаркой.

По информации СМИ, спецслужбы были вызваны прохожими, которые услышали лай в районе теплотрассы. Прибывшие спасатели обнаружили в трубе щенка, который, предположительно, забрался туда погреться.

После успешного вызволения собаку укутали в теплую куртку, а потом щенка забрал домой один из очевидцев.

Накануне стало известно, что в Рязани злоумышленники подожгли будки с бездомными собаками, перед этим заблокировав им выход, чтобы те сгорели заживо. Местные жители успели спасти животных, при этом живодеры пытались помешать им, применив физическую силу. Волонтеры также сообщили, что во дворе одного из домов поблизости разбросана отраву для собак.

В Уфе ранее мужчина избил собаку, зашедшую погреться в магазин. Питомец ненадолго отбился от хозяина и забежал в магазин на бульваре Молодежи. Вслед за собакой туда зашли молодые люди, которые захотели вывести ее из помещения. Сразу это сделать не удалось, тогда один из мужчин принялся бить животное. Хозяин собаки заявил, что обратится в правоохранительные органы.