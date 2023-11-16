В Кузбассе обрушился мост и отрезал три поселка от цивилизации СК начал проверку после обрушения моста и изоляции трех сел в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку после обрушения моста в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства. По данным СК, жители поселков Таежно-Михайловка, Таежно-Александровка и Туйла Мариинского муниципального округа оказались изолированными от цивилизации из-за случившегося.

Местные жители сообщают о том, что у них заканчиваются продукты питания, озабочены вопросом оказания им при необходимости медицинской помощи. По данному факту в следственном отделе по г. Мариинску СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — указано в сообщении.

10 ноября в деревне Кутьино около подмосковного Подольска обрушился мост через реку Пахру. В момент происшествия по нему проезжала машина, которая рухнула вниз вместе с пролетом. За рулем автомобиля была 60-летняя Алла Николенко, она с травмами доставлена в Подольскую клиническую больницу.

Как сообщила пострадавшая, у нее диагностированы травма колена, ушибы грудной клетки и конечностей. Женщина рассказала, что машина «разбита в хлам» и на выплаты по страховке она не рассчитывает. По данным портала Mash, обвалившийся мост собирались ремонтировать еще с конца 2022 года. Местные жители не раз жаловались в администрацию на сгнившие конструкции и требовали ремонта, но получали только отписки от властей и заплатки на трещинах и выбоинах.