Кровля одного из цехов вагоноремонтного предприятия «Новотранс» в городе Прокопьевске Кемеровской области рухнула прямо на людей.
Как
По другим данным, пострадавшую женщину с лёгкими травмами уже доставили в больницу, ещё одного сотрудника, который может находиться под завалами, пока не нашли.
Как писал NEWS.ru, в подмосковном селе Тропарёво произошёл инцидент — по данным МЧС, в школьной столовой рухнуло 146 кв. м кровли. В этот момент шли занятия, и никто из учеников не пострадал. После случившегося уроки отменили, 226 человек вывели на улицу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен