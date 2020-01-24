https://static.news.ru/photo/8d636cc4-3ea4-11ea-99f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs42/vk.com

Кровля одного из цехов вагоноремонтного предприятия «Новотранс» в городе Прокопьевске Кемеровской области рухнула прямо на людей.

Как сообщает «Интерфакс», во время инцидента в цеху находилось более 20 человек. Почти все самостоятельно покинули аварийное здание.

По другим данным, пострадавшую женщину с лёгкими травмами уже доставили в больницу, ещё одного сотрудника, который может находиться под завалами, пока не нашли.

Как писал NEWS.ru, в подмосковном селе Тропарёво произошёл инцидент — по данным МЧС, в школьной столовой рухнуло 146 кв. м кровли. В этот момент шли занятия, и никто из учеников не пострадал. После случившегося уроки отменили, 226 человек вывели на улицу.