В Кузбассе облитый кипятком мужчина сломал обидчице палец и попал под суд В Кузбассе суд решил уничтожить кастрюлю, которой мужчина сломал палец знакомой

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В городе Мариинске суд приговорил к году лишения свободы условно местного 37-летнего жителя, который в ходе пьяной драки сломал кастрюлей палец 55-летней знакомой, передает пресс-центр судов и УСД в Кемеровской области. Женщина сначала порвала мужчине майку, а после взяла с плиты кастрюлю с кипятком и вылила жидкость на знакомого. Тот в ответ взял кухонную утварь и ударил обидчицу по руке. Наутро после попойки женщина обратилась в полицию. Суд учел, что ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

При назначении наказания суд учел рецидив в качестве отягчающего обстоятельства, а также наличие ряда смягчающих обстоятельств, в числе которых противоправное поведение потерпевшей, явившееся поводом для преступления. <...> Эмалированную кастрюлю, используемую в качестве оружия, суд постановил уничтожить после вступления приговора в законную силу, — сообщили в пресс-центре.

Ответные претензии к заявительнице мужчина предъявлять не стал. Свою вину он признал полностью. При этом во время конфликта женщина угрожала осужденному, что с ним расправится ее сын, которого скоро выпустят из колонии. Причину конфликта участники процесса вспомнить не смогли.

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