В Кузбассе мотоциклист столкнулся с машиной и убежал

https://static.news.ru/photo/bd622cb0-ad73-11ea-bc5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полиция Кузбасса/vk.com

В ДТП с мотоциклом в Кузбассе пострадали пять человек. Водитель мотоцикла сбежал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошёл на 37-м километре автодороги Белово-Гурьевск-Салаир. Мотоцикл «Урал» с тремя пассажирами столкнулся с автомобилем.

Травмы различной степени тяжести в автоаварии получили три пассажира мотоцикла, в том числе шестилетний мальчик... Сам мотоциклист с места происшествия скрылся бегством, — говорится в сообщении.

Все трое пострадавших ехали без мотошлемов, сообщили в полиции. Кроме того, позднее за медпомощью обратились также водитель и пассажир машины.

Сейчас полицейские разыскивают предполагаемого виновника автоаварии. Отмечается, что это 28-летний житель города Салаир, ранее неоднократно судимый. Кроме того, он трижды привлекался за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал NEWS.ru, падение с мотоцикла на скорости 190 километров в час едва не кончилось летальным исходом для девушки-байкера в Сочи. Девушка на большой скорости не справилась с управлением и упала с мотоцикла.