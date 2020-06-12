В Кузбассе мотоциклист столкнулся с машиной и убежал

В ДТП с мотоциклом в Кузбассе пострадали пять человек. Водитель мотоцикла сбежал.
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Травмы различной степени тяжести в автоаварии получили три пассажира мотоцикла, в том числе шестилетний мальчик... Сам мотоциклист с места происшествия скрылся бегством, — говорится в сообщении.
Все трое пострадавших ехали без мотошлемов, сообщили в полиции. Кроме того, позднее за медпомощью обратились также водитель и пассажир машины.
Сейчас полицейские разыскивают предполагаемого виновника автоаварии. Отмечается, что это 28-летний житель города Салаир, ранее неоднократно судимый. Кроме того, он трижды привлекался за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Как писал NEWS.ru, падение с мотоцикла на скорости 190 километров в час едва не кончилось летальным исходом для девушки-байкера в Сочи. Девушка на большой скорости не справилась с управлением и упала с мотоцикла.
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