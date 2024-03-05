В Кузбассе ищут хозяина квартиры, в которую съемщик пытался въехать на коне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Осинники Кемеровской области разыскивают собственника квартиры, в которую пытался въехать на коне квартирант, сообщает РИА Новости. Видео с инцидентом распространилась в местных пабликах. На кадрах видно, как мужчина заводит в подъезд животное и пытается его оседлать. По данным агентства, поиском владельца квартиры занимается управляющая компания (УК).

Мы пока не можем найти собственника, он снимает квартиру. <...> Нам надо найти собственника, сообщить, что происходит в их квартире, — приводит агентство слова представителя УК.

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