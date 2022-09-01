В Кузбассе девочка погибла на детской площадке Девятилетняя девочка в Кузбассе погибла из-за упавшей лестницы на детской площадке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Кемеровской области на детской площадке лестница упала на девятилетнюю девочку, ребенок умер по пути в больницу, сообщает пресс-служба регионального главка СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 30 августа текущего года девятилетняя девочка находилась на детской площадке, расположенной на территории сельского клуба. Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение, куда ребенка родители доставляли самостоятельно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии. Изъята необходимая следствию документация, установлены и допрошены очевидцы. Опасную конструкцию вывезли с детской площадки.

22 августа в Дмитровском городском округе Московской области 10-летний ребенок погиб в результате падения на него детской горки. Мальчик играл на детской площадке, когда на него опрокинулась конструкция. Ребенок скончался на месте до приезда медиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.