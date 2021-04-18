В Кузбассе отчим прижигал руки и ноги пасынка раскалённым утюгом

https://static.news.ru/photo/215b504a-a0e2-11eb-8d69-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Кузбассе арестовал на два месяца мужчину, которому предъявлены обвинения в истязании пасынка.

По данным областного СУ СК РФ, 32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему ребёнку утюгом руки и ноги, ребёнка уже изъяли из семьи и доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> на два месяца, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что отчим признал вину и сотрудничает со следствием, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту издевательств жителя столицы над 12-летней дочерью. После смерти матери в 2017 году мужчина истязал ребёнка, бил и издевался. О ситуации в семье сообщила в Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она обратила внимание на появление в соцсетях информации о насилии и жестоком обращении отца в отношении дочери.