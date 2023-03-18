В Кузбассе 15-летний ученик открыл стрельбу в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Топкинском районе Кемеровской области 15-летний подросток открыл стрельбу в школе. Как сообщили LIFE.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ученик выстрелил в стену из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧП произошло в селе Шишино. В полицию обратилась заместитель директора школы и рассказала, что девятиклассник выстрелил в коридоре здания во время перемены и попал в стену. Как пояснила сотрудникам правоохранительных органов педагог, оружие у него быстро отобрали, однако подросток сказал, что оно ему не принадлежит.

Сотрудники полиции выяснили, что оружие принес из дома 16-летний учащийся, который решил показать его друзьям и на перемене передал в руки 15-летнему однокласснику, — сообщили в пресс-службе.

В отношении родителей подростков составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. за неисполнение обязанностей по воспитанию. Со старшеклассниками провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий.

Ранее в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как рассказал ребенок, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.